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Кривава доба в ООС: бойовики вбили одного та поранили сімох наших захисників
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14 липня 2021, 08:07 27

Кривава доба в ООС: бойовики вбили одного та поранили сімох наших захисників

14 липня 2021, 08:07 27
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Фото з відкритих джерел
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Окупанти на Донбасі наростили обстріли, внаслідок чого Україна зазнала втрат: один воїн загинув, ще семеро - поранено

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. Окупанти стріляли поблизу Південного, Троїцького та Водяного. Також гатили у напрямку Павлополя й Луганського.

Окрім того, були зафіксовані два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям. Крім того, п’ятеро військових отримали поранення, ще один – бойове травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я одного з поранених – важкий, інших – задовільний", - повідомили у штабі.

У середу, 14 липня, на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню неподалік Луганського.

"В результаті обстрілу один військовий отримав поранення. Після надання медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний", - додали в ООС.

Нагадаємо, 4 липня окупанти на Донбасі також вбили захисника України - він отримав поранення несумісні з життям.

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