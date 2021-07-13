Оккупанты на Донбассе пять раз сорвали режим "тишины": наши бойцы дали достойный отпор
За прошедшие сутки, 12 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Враг обстреливал наши позиции вблизи Золотого-4, Катериновки и Водяного, что на Приазовье.
Кроме того, в районе населенного пункта Мироновский был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.
По состоянию на 7 часов утра, 13 июля, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня неподалеку от Южного.
"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - отметили в штабе.
Напомним, 4 июля оккупанты на Донбассе снова убили защитника Украины - он получил ранения несовместимые с жизнью.