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Оккупанты на Донбассе пять раз сорвали режим "тишины": наши бойцы дали достойный отпор
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13 июля 2021, 08:36 41

Оккупанты на Донбассе пять раз сорвали режим "тишины": наши бойцы дали достойный отпор

13 июля 2021, 08:36 41
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Фото из открытых источников
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За прошедшие сутки, 12 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Враг обстреливал наши позиции вблизи Золотого-4, Катериновки и Водяного, что на Приазовье.

Кроме того, в районе населенного пункта Мироновский был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

По состоянию на 7 часов утра, 13 июля, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня неподалеку от Южного.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - отметили в штабе.

Напомним, 4 июля оккупанты на Донбассе снова убили защитника Украины - он получил ранения несовместимые с жизнью.

ООС Украина война боевики оккупанты

 
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