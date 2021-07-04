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Оккупанты на Донбассе снова убили защитника Украины
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04 июля 2021, 18:13 95

Оккупанты на Донбассе снова убили защитника Украины

04 июля 2021, 18:13 95
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Фото из открытых источников
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Пророссийские боевики на Донбассе 4 июля пять раз нарушили режим прекращения огня. Погиб украинский военный

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что обстрелы были осуществлены вблизи Водяного, что на Приазовье, возле Авдеевки и в районе населенного пункта Мирное.

Также оккупанты открыли огонь неподалеку Березового.

"Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сообщили в штабе.

Отмечается, что на вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь в ответ.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим "тишины".

Донбасс ООС война боевики оккупанты

 
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