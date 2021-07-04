Оккупанты на Донбассе снова убили защитника Украины
Пророссийские боевики на Донбассе 4 июля пять раз нарушили режим прекращения огня. Погиб украинский военный
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
Отмечается, что обстрелы были осуществлены вблизи Водяного, что на Приазовье, возле Авдеевки и в районе населенного пункта Мирное.
Также оккупанты открыли огонь неподалеку Березового.
"Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сообщили в штабе.
Отмечается, что на вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь в ответ.
Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим "тишины".
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