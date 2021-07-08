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08 июля 2021, 09:41 34

Миллион украинцев полностью привито против COVID - Минздрав

08 июля 2021, 09:41 34
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Фото: из открытых источников
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В Украине уже полностью вакцинировали миллион человек. Также за последние сутки сделали более 100 тысяч прививок

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Минздраве.

С начала вакцинальной кампании привито 2 178 592 человека, из них получили 1 дозу - 2 178 590 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 018 258 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 196 848 прививок", - говорится в сообщении.

Также за последние сутки привито против COVID-104 680 человек. Одну дозу получили 42 029 человек, полностью иммунизированные - 62 651 человек.

В течение суток работали: 682 мобильные бригады, 1 462 пункта прививки, 31 центр вакцинации.

По состоянию на 7 июля в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 782 692 человека.

Ранее сообщалось, что украинцев могут вакцинировать от COVID-19 трижды. Сейчас Минздрав изучает возможность введения вакцинации третьей дозой (усилительной) вакцины от COVID-19 через полгода после вакцинации двумя дозами.

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