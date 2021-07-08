12:55  08 июля
Укрпочта разъяснила, как можно вернуться к получению пенсий на дому через почтальонов
13:59  08 июля
В Киеве объявили подозрение "голосеевскому стрелку"
17:55  08 июля
Сутки в ООС: шесть обстрелов позиций ВСУ оккупантами
UA | RU
UA | RU
08 июля 2021, 18:33 585

Украина имеет договоренности о поставках достаточно вакцины для прививки всех украинцев, - Шмыгаль

08 июля 2021, 18:33 585
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Шмигаль заверил, что есть договоренность о поставках вакцин для всех украинцев

Об этом он заявил в интервью литовскому изданию LRT, перевод которого опубликован на Правительственном портале, передает RegioNews.

Пандемия сильно ударила по многим странам мира, не только по Украине. Большое количество стран столкнулись с проблемой по обеспеченности вакцин, и основная масса производителей просто не успевала обеспечить международный спрос. Сейчас ситуация выглядит иначе. Благодаря слаженной работе Президента Украины, правительства, а также при поддержке международных партнеров, в том числе благодаря механизму COVAX, Украина имеет договоренности на поставки достаточного количества безопасных вакцин, которых хватит всем украинцам, - отметил Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что в Украине вакцинальная кампания стабильно набирает обороты, постоянно расширяется сеть центров вакцинации, и все больше людей имеют желание вакцинироваться.

Премьер-министр поблагодарил страны и организации, кто оказывал и продолжает оказывать поддержку Украине в вопросе обеспеченности вакцинами, в том числе и Литве за предоставление 100 тысяч доз вакцины.

Как сообщалось, по состоянию на сегодня миллион украинцев полностью привито против COVID.

вакцина премьер Денис Шмыгаль Литва вакцинация

Украина отказалась закупать электроэнергию Белорусской АЭС-премьер Литвы
08 июля 2021, 15:08
Для получения международного свидетельства о вакцинации от коронавируса нужен загранпаспорт
08 июля 2021, 13:53
В Украине могут заставить заведения работать по COVID-сертификатам
07 июля 2021, 18:06
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram