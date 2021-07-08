Украина имеет договоренности о поставках достаточно вакцины для прививки всех украинцев, - Шмыгаль

Фото из открытых источников

Шмигаль заверил, что есть договоренность о поставках вакцин для всех украинцев

Об этом он заявил в интервью литовскому изданию LRT, перевод которого опубликован на Правительственном портале, передает RegioNews.

Пандемия сильно ударила по многим странам мира, не только по Украине. Большое количество стран столкнулись с проблемой по обеспеченности вакцин, и основная масса производителей просто не успевала обеспечить международный спрос. Сейчас ситуация выглядит иначе. Благодаря слаженной работе Президента Украины, правительства, а также при поддержке международных партнеров, в том числе благодаря механизму COVAX, Украина имеет договоренности на поставки достаточного количества безопасных вакцин, которых хватит всем украинцам, - отметил Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что в Украине вакцинальная кампания стабильно набирает обороты, постоянно расширяется сеть центров вакцинации, и все больше людей имеют желание вакцинироваться.

Премьер-министр поблагодарил страны и организации, кто оказывал и продолжает оказывать поддержку Украине в вопросе обеспеченности вакцинами, в том числе и Литве за предоставление 100 тысяч доз вакцины.

Как сообщалось, по состоянию на сегодня миллион украинцев полностью привито против COVID.