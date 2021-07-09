В Киеве снова ограничили въезд грузовиков
Сегодня, 9 июля, с 11:00 ограничен въезд тяжеловесного транспорта в Киев из-за жары
Об этом в Телеграмме сообщила Патрульная полиция Киевской области, пишет RegioNews.
"Сегодня, 9 июля, с 11:00 ограничили въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха более +28°С", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 19:00).
Напомним, что 8 июля в столице также ограничивали въезд грузовиков из-за жары.
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