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09 июля 2021, 13:59 74

В Киеве снова ограничили въезд грузовиков

09 июля 2021, 13:59 74
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Сегодня, 9 июля, с 11:00 ограничен въезд тяжеловесного транспорта в Киев из-за жары

Об этом в Телеграмме сообщила Патрульная полиция Киевской области, пишет RegioNews.

"Сегодня, 9 июля, с 11:00 ограничили въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха более +28°С", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 19:00).

Напомним, что 8 июля в столице также ограничивали въезд грузовиков из-за жары.

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