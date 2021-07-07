Кабмин урезал финансирование строительства метро в Днепре

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Кабинет министров решил уменьшить субвенцию из государственного бюджета на строительство метрополитена в Днепре

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

В частности, во время заседания Кабмина было принято решение об уменьшении финансирования строительства метро в Днепре.

Правительство на 28 млн гривен уменьшило субвенцию из государственного бюджета, которые должны были быть направлены на строительство метро. Эти деньги были предоставлены в кредит Европейским банком реконструкции и развития на проект "Завершение строительства метрополитена в городе Днепропетровске".

На такую ​​же сумму была увеличена субвенция на "Проект муниципального водного хозяйства города Черновцы".

Напомним, ранее стало известно, что заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, находясь в Колумбии, снял целое видео о том, как там работают кладбища и сколько стоит похоронить человека.