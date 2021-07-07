16:50  07 июля
В Кабмине рассказали, на сколько увеличат помощь на тяжелобольных детей
15:46  07 июля
На Львовщине люди массово отравились в ресторане
17:58  07 июля
Оккупанты на Донбассе один раз обстреляли силы ВСУ
UA | RU
UA | RU
07 июля 2021, 16:16 60

Кабмин урезал финансирование строительства метро в Днепре

07 июля 2021, 16:16 60
Читайте також українською мовою
Фото nashemisto.dp.ua
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров решил уменьшить субвенцию из государственного бюджета на строительство метрополитена в Днепре

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

В частности, во время заседания Кабмина было принято решение об уменьшении финансирования строительства метро в Днепре.

Правительство на 28 млн гривен уменьшило субвенцию из государственного бюджета, которые должны были быть направлены на строительство метро. Эти деньги были предоставлены в кредит Европейским банком реконструкции и развития на проект "Завершение строительства метрополитена в городе Днепропетровске".

На такую ​​же сумму была увеличена субвенция на "Проект муниципального водного хозяйства города Черновцы".

Напомним, ранее стало известно, что заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, находясь в Колумбии, снял целое видео о том, как там работают кладбища и сколько стоит похоронить человека.

Кабмин метро строительство Днепр

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой
Все публикации »
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua