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В Киеве из-за аварии обесточены почти 80 многоэтажек и 600 частных домов
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09 июля 2021, 13:11 885

В Киеве из-за аварии обесточены почти 80 многоэтажек и 600 частных домов

09 июля 2021, 13:11 885
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Фото: из открытых источников
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В Киеве из-за аварии на электроподстанции осталась без света 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов в микрорайоне "Жуляны"

Как передает RegioNews, об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

Сегодня, в 10:50 произошло аварийное отключение одной из секций оборудования на подстанции "Теремки". Через это остались обесточенными 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов в микрорайоне "Жуляны", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты выясняют причины аварийной ситуации, чтобы приступить к ее устранению.

Напомним, 7 июля из-за непогоды без света остались девять населенных пунктов в трех областях.

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