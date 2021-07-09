В Киеве из-за аварии обесточены почти 80 многоэтажек и 600 частных домов
В Киеве из-за аварии на электроподстанции осталась без света 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов в микрорайоне "Жуляны"
Как передает RegioNews, об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети в Facebook.
Сегодня, в 10:50 произошло аварийное отключение одной из секций оборудования на подстанции "Теремки". Через это остались обесточенными 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов в микрорайоне "Жуляны", - говорится в сообщении.
Сейчас специалисты выясняют причины аварийной ситуации, чтобы приступить к ее устранению.
Напомним, 7 июля из-за непогоды без света остались девять населенных пунктов в трех областях.
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