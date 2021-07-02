В Киеве закроют станцию метро: будут проводить антитеррористические учения

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В киевском метро, 4 июля, частично не будет работать станция метро "Дворец спорта" из-за проведения антитеррористических учений правоохранительными органами

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы КП "Киевский метрополитен".

В связи с проведением антитеррористических учений с участием правоохранительных органов станция "Дворец спорта" не будет работать на вход и выход 4 июля с 8 ч 30 мин до 13 ч 30 мин", - говорится в сообщении.

Во время учений возможны ограничения движения поездов, а также проверка документов у пассажиров.

Отмечается, что пересадочный узел "Дворец спорта" - "Площадь Льва Толстого" будет работать в обычном режиме.

Напомним, в Киеве в ночь с 27 на 28 мая на нескольких объектах метрополитену проходили плановые антитеррористические учения.