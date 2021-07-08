Сутки в ООС: осколочные ранения получил украинский защитник

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За прошедшие сутки, 7 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск

Об этом сообщают в штабе ООС, передает RegioNews.

Так, вблизи Песков боевики вели огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку от Старогнатовки оккупанты применяли минометы 82-го калибра.

Возле Золотого-4 и Авдеевки российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем. Вблизи Луганского враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Причепиловка боевики вели огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное", - отметили в ООС.

По состоянию на 7 часов утра 8 июля со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня. Стреляли вблизи Опытного, Новозвановки и Невельского.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения Операции объединенных сил, оккупанты совершили один обстрел по нашим позициям.