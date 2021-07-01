После сильного ливня улицы Ужгорода оказались по колено в воде

Facebook/Николай Пастухов

На столицу Закарпатья обрушился мощный ливень, который превратил улицы в реки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на жителя Ужгорода Николая Пастухова, который опубликовал в Facebook соответсвующие фото и видео.

В частности, сильный ливень прошел в городе после обеда, 1 июля. Это сразу же превратило большинство улиц в настоящие реки.

Воды было столько, что автомобили с трудом проезжали к месту назначения. Причем, в некоторых местах воды было по колено.

Похоже, ливневая канализация не справлялась со своими функциями, поскольку вода уходила очень медленно.

Напомним, в Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему хищения бюджетных средств при строительстве отделения для приема больных COVID-19.