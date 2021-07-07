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07 июля 2021, 11:57 798

В Бердянске из-за ливня затопило санаторий

07 июля 2021, 11:57 798
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Фото ГосЧС в Запорожской области
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В курортном Бердянске в результате ливня подтоплено пансионат для отдыха

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГосЧС в Запорожской области.

В частности, накануне в городе Запорожье и области прошли дожди, а также шквальный ветер до 15-20 м / с.

Спасатели ГосЧС осуществили оперативное реагирование на 3 вызова связанных с оказанием помощи населению.

Так, сотрудники Службы спасения в Запорожье на улицах Маяковского и Опытная станция распилили и убрали 2 дерева с проезжих частей. В результате происшествия никто не пострадал.

Из-за большого количества осадков произошло подтопление территории пансионата в городе Бердянск. Бойцы ГосЧС с помощью мотопомп откачали в целом 80 куб.метров воды.

Всего на ликвидацию последствий неблагоприятных погодных условий привлекалось 3 единицы техники и 13 человек личного состава.

Напомним, в Приморске, что в Запорожской области, сняли огромный смерч, который достигал нескольких метров в диаметре.

спасатели Запорожская область потоп

 
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