В Бердянске из-за ливня затопило санаторий

Фото ГосЧС в Запорожской области

В курортном Бердянске в результате ливня подтоплено пансионат для отдыха

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГосЧС в Запорожской области.

В частности, накануне в городе Запорожье и области прошли дожди, а также шквальный ветер до 15-20 м / с.

Спасатели ГосЧС осуществили оперативное реагирование на 3 вызова связанных с оказанием помощи населению.

Так, сотрудники Службы спасения в Запорожье на улицах Маяковского и Опытная станция распилили и убрали 2 дерева с проезжих частей. В результате происшествия никто не пострадал.

Из-за большого количества осадков произошло подтопление территории пансионата в городе Бердянск. Бойцы ГосЧС с помощью мотопомп откачали в целом 80 куб.метров воды.

Всего на ликвидацию последствий неблагоприятных погодных условий привлекалось 3 единицы техники и 13 человек личного состава.

Напомним, в Приморске, что в Запорожской области, сняли огромный смерч, который достигал нескольких метров в диаметре.