В Одессе из-за непогоды затопило улицы, остановлено движение трамваев

Фото: Мэрия Одессы

В Одессе после дождя подтоплен ряд улиц и нарушена работа общественного транспорта

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города, пишет RegioNews.

Отмечается, что, несмотря на системную работу сотрудников "Городские дороги" по расчистке ливневой канализации, ее технических возможностей оказалось недостаточно, чтобы справиться с таким объемом воды.

"Это привело к подтоплению переулка Высокого, улиц Водопроводная, Балковская, Среднефонтанская, Армейская, Инглези, Приморская, Мельницкая и некоторых улиц в центре города, где коллекторы "Инфоксводоканала" по своим техническим характеристикам не могут справиться с большим объемом воды", - сообщили в мэрии.

В результате троллейбусный маршрут №8 сокращен до улицы Химической, движение трамваев по маршруту №20 остановлено, в данном направлении сейчас курсируют микроавтобусы.

Напомним, на днях в Одесской области из-за удара молнии в доме вспыхнул пожар.