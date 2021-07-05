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05 июля 2021, 12:23 825

В Одессе из-за непогоды затопило улицы, остановлено движение трамваев

05 июля 2021, 12:23 825
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Фото: Мэрия Одессы
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В Одессе после дождя подтоплен ряд улиц и нарушена работа общественного транспорта

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города, пишет RegioNews.

Отмечается, что, несмотря на системную работу сотрудников "Городские дороги" по расчистке ливневой канализации, ее технических возможностей оказалось недостаточно, чтобы справиться с таким объемом воды.

"Это привело к подтоплению переулка Высокого, улиц Водопроводная, Балковская, Среднефонтанская, Армейская, Инглези, Приморская, Мельницкая и некоторых улиц в центре города, где коллекторы "Инфоксводоканала" по своим техническим характеристикам не могут справиться с большим объемом воды", - сообщили в мэрии.

В результате троллейбусный маршрут №8 сокращен до улицы Химической, движение трамваев по маршруту №20 остановлено, в данном направлении сейчас курсируют микроавтобусы.

Напомним, на днях в Одесской области из-за удара молнии в доме вспыхнул пожар.

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