В Минздраве назвали срок действия украинского COVID-сертификата

Фото из открытых источников

У сертификата вакцинации против COVID-19 есть свой "срок годности", сейчас - это год

Как пишет RegioNews, об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью ТСН.

"Если говорить о вакцине, сейчас речь идет о том, что это год. Если мы говорим о факте выздоровления человека от COVID-19 — это пол года, ПЦР-тест — это 72 часа. Если говорить не о сроке действия, а о самом явлении, то коронавирус с нами еще минимум на полтора года", — сказал он.

Главный санврач считает, что недостаточно сформировать адекватную прослойку вакцинированных людей или коллективный иммунитет на уровне страны.

"Такой уровень иммунитета должен быть сформирован на уровне мира. Только тогда мы можем говорить, что эта инфекционная болезнь идет на спад или переходит в какой-то другой формат", - заявил Кузин.

Напомним, с 1 июля Минцифры начало бета-тестирование сертификатов вакцинации от коронавируса в Украине.