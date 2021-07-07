Covid-сертификаты можно будет получить не только через "Дію", но и в больницах - Минздрав

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С осени в Министерстве здравоохранения хотят выдавать украинцам Covid-сертификаты не только с помощью приложения "Дія", но и в учреждениях здравоохранения

Как передает RegioNews, об этом информирует УНИАН.

В Минздраве ожидают прохождения украинским сертификатом технического соответствия от Еврокомиссии для того, чтобы можно было объявить о полноценном запуске этого функционала", - говорится в сообщении.

Пока такие сертификаты выдаются только по результатам прохождения полного курса вакцинации, а в будущем введут такие же сертификаты о прохождении ПЦР-тестирования и выздоровления после COVID-19.

"Сейчас есть два вида сертификатов. Внешний сертификат, используемый для путешествий в те страны, с которыми Украина согласует взаимное признание документов о вакцинации. Также есть внутренний сертификат, который может использоваться в летний период для посещения массовых мероприятий", - пояснили в Минздраве.

В Минздрава уточнили, что в начале осени такой сертификат можно будет получить не только через приложение "Дія", но и у врача в учреждении здравоохранения, в частности, в бумажном виде.

Ранее сообщалось, что украинцев могут вакцинировать от COVID-19 трижды. Сейчас Минздрав изучает возможность введения вакцинации третьей дозой (усилительной) вакцины от COVID-19 через полгода после вакцинации двумя дозами.