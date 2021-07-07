16:50  07 июля
В Кабмине рассказали, на сколько увеличат помощь на тяжелобольных детей
15:46  07 июля
На Львовщине люди массово отравились в ресторане
17:58  07 июля
Оккупанты на Донбассе один раз обстреляли силы ВСУ
UA | RU
UA | RU
07 июля 2021, 15:31 477

Covid-сертификаты можно будет получить не только через "Дію", но и в больницах - Минздрав

07 июля 2021, 15:31 477
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С осени в Министерстве здравоохранения хотят выдавать украинцам Covid-сертификаты не только с помощью приложения "Дія", но и в учреждениях здравоохранения

Как передает RegioNews, об этом информирует УНИАН.

В Минздраве ожидают прохождения украинским сертификатом технического соответствия от Еврокомиссии для того, чтобы можно было объявить о полноценном запуске этого функционала", - говорится в сообщении.

Пока такие сертификаты выдаются только по результатам прохождения полного курса вакцинации, а в будущем введут такие же сертификаты о прохождении ПЦР-тестирования и выздоровления после COVID-19.

"Сейчас есть два вида сертификатов. Внешний сертификат, используемый для путешествий в те страны, с которыми Украина согласует взаимное признание документов о вакцинации. Также есть внутренний сертификат, который может использоваться в летний период для посещения массовых мероприятий", - пояснили в Минздраве.

В Минздрава уточнили, что в начале осени такой сертификат можно будет получить не только через приложение "Дія", но и у врача в учреждении здравоохранения, в частности, в бумажном виде.

Ранее сообщалось, что украинцев могут вакцинировать от COVID-19 трижды. Сейчас Минздрав изучает возможность введения вакцинации третьей дозой (усилительной) вакцины от COVID-19 через полгода после вакцинации двумя дозами.

вакцинация документ Минздрав коронавирус украинцы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой
Все публикации »
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua