08:54  16 июня
В Украине больше тысячи новых случаев COVID за сутки
10:40  16 июня
На пятницу могут созвать внеочередное заседание Рады ради единого вопроса
08:11  16 июня
На Донбассе за сутки зафиксировали шесть нарушений: потерь из-за обстрелов нет
UA | RU
UA | RU
16 июня 2021, 12:16 19

Украинские хакеры нанесли около $500 млн ущерба иностранным компаниям

16 июня 2021, 12:16 19
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили хакерскую группировку, которая осуществляла распространение вируса-шифровальщика и нанесла иностранным компаниям убытки на около полумиллиарда долларов

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

По данным следствия, группа хакеров атаковала вирусом-шифровальщиком "Clop” четыре корейские компании. В результате было заблокировано 810 внутренних серверов и персональных компьютеров работников.

В 2021 году группировка осуществила атаку и зашифровала персональные данные сотрудников и финансовые отчеты университетов США.

За дешифровку информации хакеры получали "выкуп" в криптовалюте, а в случае неуплаты, угрожали обнародовать конфиденциальные данные потерпевших", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели 24 обыска в Киеве и области.

Напомним, ранее тернопольский хакер обокрал финучреждения 11 стран мира ему сообщено о подозрении.

Киев деньги хакеры финансы область криптовалюта

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua