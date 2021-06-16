Украинские хакеры нанесли около $500 млн ущерба иностранным компаниям
Правоохранители разоблачили хакерскую группировку, которая осуществляла распространение вируса-шифровальщика и нанесла иностранным компаниям убытки на около полумиллиарда долларов
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
По данным следствия, группа хакеров атаковала вирусом-шифровальщиком "Clop” четыре корейские компании. В результате было заблокировано 810 внутренних серверов и персональных компьютеров работников.
В 2021 году группировка осуществила атаку и зашифровала персональные данные сотрудников и финансовые отчеты университетов США.
За дешифровку информации хакеры получали "выкуп" в криптовалюте, а в случае неуплаты, угрожали обнародовать конфиденциальные данные потерпевших", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели 24 обыска в Киеве и области.
Напомним, ранее тернопольский хакер обокрал финучреждения 11 стран мира ему сообщено о подозрении.