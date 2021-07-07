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07 июля 2021, 17:03 35

В Винницкой области женщина заплатит 17 тыс. грн штрафа за то, что предлагала полицейскому 10 тыс. грн

07 июля 2021, 17:03 35
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В Винницкой области женщина предлагала полицейскому взятку в размере 10 тыс. грн, чтобы тот не составлял протокол на мужа женщины, который ехал пьяным за рулем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

В частности, в суде доказано виновность 33-летней жительницы г. Хмельника по статье Уголовного кодекса - предложение должностному лицу предоставить ей неправомерную выгоду за несовершение должностным лицом в интересах третьего лица, любого действия с использованием предоставленной ему власти.

В суде прокурором доказано, что обвиняемая предлагала сотруднику Хмельницкого районного отдела полиции неправомерную выгоду в размере 10 тыс. грн за то, чтобы тот не составлял в отношении ее мужа протокол об административном правонарушении - управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Полицейские неоднократно предупреждали правонарушительницу об уголовной ответственности за предложение и предоставление должностным лицам неправомерной выгоды. Впрочем женщина продолжала совершать указанные действия, которые были задокументированы следственно-оперативной группой.
Хмельницкий горрайонный суд признал женщину виновной в совершении инкриминируемого уголовного преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 17 тыс. Грн.

Напомним, в Винницкой области правоохранители обезвредили организованную группировку, которая специализировалась на продаже огнестрельного оружия и боеприпасов представителям криминальных кругов региона.

прокуратура штраф суд

 
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