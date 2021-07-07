Вакцинация в Украине: с начала кампании сделали более 3 миллионов прививок

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С начала вакцинации от коронавируса в Украине первую дозу вакцины получила 2 136 561 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 955 607 человек, всего проведено 3 092 168 прививок

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Кроме того, за 6 июля привито против коронавируса 93 554 человека. Одну дозу получили 36 023 человека, полностью иммунизированные - 57 531 человек.

В ведомстве отметили, что в течение суток работали 535 мобильных бригад, 1 287 пунктов прививки и 27 центров вакцинации.

По состоянию на 6 июля в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 779 932 человека.

Ранее сообщалось, что украинцев могут вакцинировать от COVID-19 трижды. Сейчас Минздрав изучает возможность введения вакцинации третьей дозой (усилительной) вакцины от COVID-19 через полгода после вакцинации двумя дозами.