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В Украине выявили еще 610 новых случаев COVID-19
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07 июля 2021, 08:49 7

В Украине выявили еще 610 новых случаев COVID-19

07 июля 2021, 08:49 7
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Фото: из открытых источников
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В течение 6 июля в Украине было зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что среди новых инфицированных 40 детей и 20 медработников. Всего за сутки госпитализированы 458 человек. Зафиксировано 33 летальных случая, а 1 666 человек выздоровело.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.

В Минздраве сообщают, что за сутки протестировано: методом ПЦР - 20 240 человек, методом ИФА - 9 189 человек, экспресс-тестами - 16 739 человек.

Напомним, с 5 июля Центр вакцинации против COVID-19, созданный на базе МВЦ, будет работать ежедневно.

коронавирус пандемия инфекции Минздрав госпитализация

 
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