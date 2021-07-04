В оккупированном Крыму снова наводнение, людей эвакуируют

В Закарпатском облсовете президентская партия "Слуга народа" сформировала новую коалицию с ОПЗЖ, "За майбутнє", "Командой Андрея Балоги" и "КМКС". Теперь, экс-участники большинства - "ЄС", "Батьківщин...

Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского

01 июля 2021

Контратака Буряка: почему "заелся" мэр Запорожья и что ему за это будет

По инсайдерским данным RegioNews, несколько штабов уже начали "прокачивать" ситуацию относительно своих возможных кандидатов на пост городского головы Запорожья, готовясь к возможности внеочередных мэ...