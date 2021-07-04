В оккупированном Крыму снова наводнение, людей эвакуируют
В оккупированном Крыму 4 июля в результате сильных ливней произошло наводнение
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Министерство чрезвычайных ситуаций РФ" в Крыму.
Отмечается, что в населенном пункте Куйбышево Бахчисарайский район прошла волна воды, что вызвало подтопление более 50 жилых домов.
Местных жителей эвакуируют. В селе Соколиное произошел сход селевого потока. По предварительной информации, пострадал один частный дом.
Напомним, в июне в оккупированном Крыму затопило улицы Ялты.
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