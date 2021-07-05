Боевики на Донбассе начали меньше стрелять: всего три нарушения режима "тишины"

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С начала суток, 5 февраля, на Донбассе зафиксировано три обстрела позиций украинских защитников со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что возле Авдеевки оккупанты открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Золотого-4 враг вел обстрел из минометов 82-го калибра, станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также в районе населенного пункта Пески противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Напомним, 4 июля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня.