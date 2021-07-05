В Киеве с сегодняшнего дня Центр COVID-вакцинации будет работать ежедневно

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С 5 июля Центр вакцинации против COVID-19, созданный на базе МВЦ, будет работать ежедневно

Об этом сообщили в КГГА, пишет RegioNews.

"Центр вакцинации против COVID-19, созданный на базе Международного выставочного центра, с 5 июля будет работать ежедневно – с 10:00 до 17:30", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что из документов при себе необходимо иметь паспорт и мобильный телефон с SMS-сообщением о подтверждении записи. Кроме того, для быстрого прохождения процедуры вакцинации желательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на фестивале будут вакцинировать от COVID-19.