В Киеве с сегодняшнего дня Центр COVID-вакцинации будет работать ежедневно
С 5 июля Центр вакцинации против COVID-19, созданный на базе МВЦ, будет работать ежедневно
Об этом сообщили в КГГА, пишет RegioNews.
"Центр вакцинации против COVID-19, созданный на базе Международного выставочного центра, с 5 июля будет работать ежедневно – с 10:00 до 17:30", - говорится в сообщении.
В КГГА добавили, что из документов при себе необходимо иметь паспорт и мобильный телефон с SMS-сообщением о подтверждении записи. Кроме того, для быстрого прохождения процедуры вакцинации желательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на фестивале будут вакцинировать от COVID-19.
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