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03 июля 2021, 17:11 23

В Николаеве открылся первый центр вакцинации

03 июля 2021, 17:11 23
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Фото: suspilne.media
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Первый центр массовой вакцинации населения от COVID-19 открыли в Николаеве. Ранее прививки можно было получить только в пунктах вакцинации и от мобильных бригад

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Суспильне".

Процедура вакцинации выглядит следующим образом: первым этапом желающие получить вакцину подписывают согласие на вакцинацию, затем их данные вводят в электронную базу. Непосредственно перед инъекцией происходит консультация врача. Последний этап - прививка.

В центре массовой вакцинации работают бригады, которые предварительно прошли обучение. Прививки проводятся вакциной CoronaVac.

Также сообщается, что центр вакцинации работает ежедневно с 9:00 до 15:30 по адресу ул. Шоссейная, 128.

По состоянию на субботу, 3 июля, прививки в центре сделали 130 горожан.

Ранее сообщалось, что Киевский центр вакцинации на базе МВЦ из 5 июль будет работать ежедневно - с 10: 00 до 17: 30.

коронавирус медики Николаев вакцинация прививка

 
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