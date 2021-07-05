08:52  05 июля
COVID в Украине: за сутки выявили 244 новых случаев
09:41  05 июля
Непогода в Украине: без света осталось почти 30 населенных пунктов
08:11  05 июля
Сутки в ООС: шесть нарушений, один военнослужащий погиб
UA | RU
UA | RU
05 июля 2021, 10:21 9

На Бердянской косе обесточило 110 баз отдыха - ГСЧС

05 июля 2021, 10:21 9
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Из-за непогоды в Запорожской области на Бердянской косе обесточило 110 баз отдыха

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Так, 4 июля около 19:00 в г. Бердянск в результате кратковременного интенсивного дождя и порывов ветра были обесточены 110 баз отдыха Бердянской косы.

В 03:00 5 июля бригадами Бердянского РЭС электроснабжение было восстановлено", - говорится в сообщении.

Также подразделениями ГСЧС разрезано и убрано 3 поваленных дерева с проезжей части.

Напомним, 5 июля из-за сильных грозы и порывов ветра без электроэнергии в Украине остались 29 населенных пунктов в четырех областях.

электричество спасатели ГСЧС море отдых

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Контратака Буряка: почему "заелся" мэр Запорожья и что ему за это будет
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram