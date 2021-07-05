На Бердянской косе обесточило 110 баз отдыха - ГСЧС

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Из-за непогоды в Запорожской области на Бердянской косе обесточило 110 баз отдыха

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Так, 4 июля около 19:00 в г. Бердянск в результате кратковременного интенсивного дождя и порывов ветра были обесточены 110 баз отдыха Бердянской косы.

В 03:00 5 июля бригадами Бердянского РЭС электроснабжение было восстановлено", - говорится в сообщении.

Также подразделениями ГСЧС разрезано и убрано 3 поваленных дерева с проезжей части.

Напомним, 5 июля из-за сильных грозы и порывов ветра без электроэнергии в Украине остались 29 населенных пунктов в четырех областях.