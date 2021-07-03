В Запорожье произошло отключение электроэнергии в больнице с COVID-больными

Фото: ГСЧС

Помощь спасательных служб понадобилась в КНП "Городская больница № 7", что находится в Запорожье на улице Привокзальной: там произошло аварийное отключение от электроснабжения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В медицинском учреждении на лечении находятся 77 больных, 27 из которых находятся в инфекционно-ковидном отделении, остальные 50 больных находятся в палатах стационара",- говорится в сообщении.

Из-за аварийного отключения никто из персонала и пациентов заведения не пострадал.

Проводятся работы по восстановлению электроснабжения в больнице. Сейчас доступ к электроэнергии обеспечен с помощью электрогенератора.

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