Непогода в Украине: без света осталось почти 30 населенных пунктов
Из-за сильной грозы и порывов ветра без электроэнергии в Украине остались 29 населенных пунктов в четырех областях
Как передает RegioNews об этом сообщили в ГСЧС Украины.
По состоянию на 07:00 5 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 29 населенных пунктов в 4 областях (Киевская - 20, Донецк - 5, Запорожская - 3 и Кировоградская - 1)", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, как сообщили спасатели, 5 июля в Украине ожидаются грозы, днем в южных и центральных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Напомним, на днях в Одессе из-за непогоды не смогли приземлиться самолеты, ливень затопил улицы города.
Ранее сообщалось, что непогода на Львовщине вызвала пожар в доме и сорвала крышу школы.