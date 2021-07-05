08:52  05 июля
COVID в Украине: за сутки выявили 244 новых случаев
09:41  05 июля
Непогода в Украине: без света осталось почти 30 населенных пунктов
08:11  05 июля
Сутки в ООС: шесть нарушений, один военнослужащий погиб
UA | RU
UA | RU
05 июля 2021, 09:41 164

Непогода в Украине: без света осталось почти 30 населенных пунктов

05 июля 2021, 09:41 164
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Из-за сильной грозы и порывов ветра без электроэнергии в Украине остались 29 населенных пунктов в четырех областях

Как передает RegioNews об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По состоянию на 07:00 5 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 29 населенных пунктов в 4 областях (Киевская - 20, Донецк - 5, Запорожская - 3 и Кировоградская - 1)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, как сообщили спасатели, 5 июля в Украине ожидаются грозы, днем в южных и центральных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Напомним, на днях в Одессе из-за непогоды не смогли приземлиться самолеты, ливень затопил улицы города.

Ранее сообщалось, что непогода на Львовщине вызвала пожар в доме и сорвала крышу школы.

ГСЧС спасатели электричество непогода гроза

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Контратака Буряка: почему "заелся" мэр Запорожья и что ему за это будет
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua