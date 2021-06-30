Непогода в Украине: обесточены два десятка населенных пунктов в двух областях

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В Украине из-за порывов ветра, дождя и грозы без электроэнергии остались 24 населенных пункта в Киевской и Сумской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По состоянию на 7:00 30 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 24 населенных пункта в 2 областях (Киевская - 16 и Сумская - 8)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что на Запорожье из-за сильного ливня подтоплены подвальные помещения, а ветер повалил деревья - в том числе на машины.