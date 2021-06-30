08:46  30 июня
COVID в Украине: за сутки зафиксировано 633 случая заражения
10:09  30 июня
На Харьковщине СБУ проведет антитеррористические учения: что нужно знать
08:11  30 июня
Сутки в ООС: зафиксировано четыре нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
30 июня 2021, 09:12 515

Непогода в Украине: обесточены два десятка населенных пунктов в двух областях

30 июня 2021, 09:12 515
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине из-за порывов ветра, дождя и грозы без электроэнергии остались 24 населенных пункта в Киевской и Сумской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По состоянию на 7:00 30 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 24 населенных пункта в 2 областях (Киевская - 16 и Сумская - 8)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что на Запорожье из-за сильного ливня подтоплены подвальные помещения, а ветер повалил деревья - в том числе на машины.

непогода электричество спасатели ГСЧС область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua