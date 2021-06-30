Непогода в Украине: обесточены два десятка населенных пунктов в двух областях
В Украине из-за порывов ветра, дождя и грозы без электроэнергии остались 24 населенных пункта в Киевской и Сумской областях
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По состоянию на 7:00 30 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 24 населенных пункта в 2 областях (Киевская - 16 и Сумская - 8)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ранее сообщалось, что на Запорожье из-за сильного ливня подтоплены подвальные помещения, а ветер повалил деревья - в том числе на машины.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы