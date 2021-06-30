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30 июня 2021, 10:59 118

В четырех областях объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

30 июня 2021, 10:59 118
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Фото: ГСЧС
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В среду, 30 июня, в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Луганской областях объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС, передает RegioNews.

По информации Укргидрометцентра, 30 июня в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Луганской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали граждан быть осмотрительными во время пребывания на открытых пространствах, соблюдать правила пожарной безопасности и сообщать в Службу спасения обо всех случаях возгорания.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожье из-за сильного ливня подтоплены подвальные помещения, а ветер повалил деревья - в том числе на машины.

ГСЧС пожар спасатели опасность огонь

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