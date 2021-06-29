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29 июня 2021, 20:56 6

В Запорожье и области спасатели ликвидируют последствия ливня и шквального ветра

29 июня 2021, 20:56 6
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Фото ГСЧС
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На Запорожье из-за сильного ливня подтоплены подвальные помещения, а ветер повалил деревья – в том числе и на машины

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

29 июня днем в городе Запорожье и области прошли грозы и град, а также шквальный ветер до 15-20 м/с... выпало большое количество осадков. Спасатели ГСЧС осуществили оперативное реагирование на 9 вызовов, связанных с оказанием помощи населению в результате неблагоприятных погодных условий, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Так, спасатели в Запорожье на улице Школьной распилили и убрали два дерева с проезжей части, которые упали на автомобили. В результате происшествия никто не пострадал.

Также из-за большого количества осадков произошло подтопление подвальных помещений на нескольких улицах, проспекте Соборном, на территории двух частных домовладений и в городе Пологи.

По состоянию на 17:00 бойцы ГСЧС с помощью мотопомп и гидроэлеваторов откачали всего около 160 куб. метров воды. Работы по откачке продолжаются, - добавили в ГСЧС.

Как сообщалось, вчера из-за непогоды было обесточено более 100 населенных пунктов в шести областях Украины.

непогода ветер ГСЧС Запорожская область гроза

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