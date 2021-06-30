На Киевщине произошло ДТП: молния попала в авто с людьми

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В городе Кагарлык, что в Киевской области молния привела к дорожно-транспортному происшествию, попав в автомобиль с людьми в салоне

Как передает RegioNews, об этом сообщает dtp.kiev.ua.

На Киевщине в г. Кагарлык молния попала в авто, что двигалось, в салоне было четверо пассажиров, к счастью все живы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после попадания молнии, автомобиль ударился в дерево и его развернуло на обе стороны проезжей части, что заблокировало движение на данном отрезке дороги.

Напомним, вчера на трассе "Киев-Чоп" грузовик протаранил пассажирский автобус, где находилось около 40 пассажиров.