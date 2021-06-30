Под Тернополем вторые сутки ликвидируют пожар на мусорном полигоне
В селе Малашовцы Тернопольской территориальной общины спасатели вторые сутки работают над ликвидацией пожара на одной из крупнейших свалок в области
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Тернопольской области, передает RegioNews.
30 июня продолжается тушение пожара мусора на полигоне твердых бытовых отходов в селе Малашовцы Тернопольской территориальной общины на площади 70 м кв. На месте происшествия работают 3 единицы техники ГСЧС и 16 спасателей", - говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что дополнительно привлекли к тушению 5 единиц техники коммунальных служб.
Напомним, ранее сообщалось, что под Тернополем возник масштабный пожар на мусорном полигоне.
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