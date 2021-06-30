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30 июня 2021, 12:02 96

Под Тернополем вторые сутки ликвидируют пожар на мусорном полигоне

30 июня 2021, 12:02 96
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Фото: ГСЧС
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В селе Малашовцы Тернопольской территориальной общины спасатели вторые сутки работают над ликвидацией пожара на одной из крупнейших свалок в области

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Тернопольской области, передает RegioNews.

30 июня продолжается тушение пожара мусора на полигоне твердых бытовых отходов в селе Малашовцы Тернопольской территориальной общины на площади 70 м кв. На месте происшествия работают 3 единицы техники ГСЧС и 16 спасателей", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что дополнительно привлекли к тушению 5 единиц техники коммунальных служб.

Напомним, ранее сообщалось, что под Тернополем возник масштабный пожар на мусорном полигоне.

пожар спасатели ГСЧС Тернополь Свалка

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