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30 червня 2021, 12:02 96

Під Тернополем другу добу ліквідовують пожежу на сміттєвому полігоні

30 червня 2021, 12:02 96
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Фото: ДСНС
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У селі Малашівці Тернопільської територіальної громади рятувальники другу добу працюють над ліквідацією пожежі на одному із найбільших сміттєзвалищ в області

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС Тернопільської області, передає RegioNews.

30 червня продовжується гасіння пожежі сміття на полігоні твердих побутових відходів в селі Малашівці Тернопільської територіальної громади на площі 70 м кв. На місці події працюють 3 одиниці техніки ДСНС та 16 рятувальників”, - йдеться у повідомленні.

В ДСНС додали, що додатково залучили до гасіння 5 одиниць техніки комунальних служб.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що під Тернополем виникла масштабна пожежа на сміттєвому полігоні.

пожежа рятувальники ДСНС Тернопіль Сміттєзвалище

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