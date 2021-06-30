Під Тернополем другу добу ліквідовують пожежу на сміттєвому полігоні
У селі Малашівці Тернопільської територіальної громади рятувальники другу добу працюють над ліквідацією пожежі на одному із найбільших сміттєзвалищ в області
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС Тернопільської області, передає RegioNews.
30 червня продовжується гасіння пожежі сміття на полігоні твердих побутових відходів в селі Малашівці Тернопільської територіальної громади на площі 70 м кв. На місці події працюють 3 одиниці техніки ДСНС та 16 рятувальників”, - йдеться у повідомленні.
В ДСНС додали, що додатково залучили до гасіння 5 одиниць техніки комунальних служб.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що під Тернополем виникла масштабна пожежа на сміттєвому полігоні.
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