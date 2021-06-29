На Сумщине из-за ливней и грозы обесточены 20 населенных пунктов
В результате непогоды в Сумской области без света остались 20 населенных пунктов
Как передает RegioNews об этом сообщает ГСЧС Украины.
По состоянию на 07 час. 29 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 20 населенных пунктов в Сумской области", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в Черкасской области от удара молнии погибли два человека, еще один в больнице.
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