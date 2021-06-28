Из-за непогоды обесточены более 100 населенных пунктов в шести областях Украины
В Украине из-за непогоды обесточены 109 населенных пунктов в шести областях
Об этом сообщает пресс-центр ДСНС, передает RegioNews.
По состоянию на 07 час. 28 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 109 населенных пунктов в 6 областях (Сумская 37, Днепропетровская – 33, Донецкая – 13, Запорожская – 12, Киевская – 7 и Черниговская – 7), - говорится в сообщении.
Спасатели добавляют, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как сообщалось, в Черкасской области от удара молнии погибли два человека, еще один в больнице.
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