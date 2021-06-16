На Черниговщине сгорел дом после попадания молнии

Фото: ГСЧС

В городе Батурин, что в Черниговской области, из-за попадания молнии в дом произошел пожар

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы области.

В хозяйстве по ул. Згурского, 5 в 19:07 произошел пожар жилого дома (10х12 м, стены деревянные, кровля металлическая)", - говорится в сообщении.

По данным департамента, причина пожара - разряд молнии.

Огнем были повреждены конструктивные элементы кровли и перекрытия на площади 4 кв.м, внутренняя облицовка стен на площади 20 кв.м и имущество.

Ранее сообщалось, что на Луганщине в лесу нашли тела двух мужчин: их ударило молнией.