В Украине заработали более 130 центров массовой COVID-вакцинации
Во всех регионах Украины уже присутствуют центры массовой вакцинации против коронавируса, где прививают тех, кто записался в лист ожидания через "Дію"
Как передает RegioNews, об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.
В Украине уже работает более 130 центров массовой вакцинации против COVID-19, где прививают людей, которые записались в лист ожидания через "Дію" или через контакт-центр Министерства здравоохранения. Центры вакцинации открылись во всех регионах", - отметили в центре.
Так, наибольшее количество центров открыто в Днепропетровской области - 19. В Херсонской и Львовской областях открыто 12 центров, а в Винницкой - 13.
В данных центрах вакцинации прививают всех желающих, которые есть в листе ожидания, однако приоритет отдается пожилым людям.
Напомним, ранее сообщалось, что в киевском центре вакцинации увеличили количество мест для прививки.