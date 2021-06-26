В Украине заработали более 130 центров массовой COVID-вакцинации

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Во всех регионах Украины уже присутствуют центры массовой вакцинации против коронавируса, где прививают тех, кто записался в лист ожидания через "Дію"

Как передает RegioNews, об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

В Украине уже работает более 130 центров массовой вакцинации против COVID-19, где прививают людей, которые записались в лист ожидания через "Дію" или через контакт-центр Министерства здравоохранения. Центры вакцинации открылись во всех регионах", - отметили в центре.

Так, наибольшее количество центров открыто в Днепропетровской области - 19. В Херсонской и Львовской областях открыто 12 центров, а в Винницкой - 13.

В данных центрах вакцинации прививают всех желающих, которые есть в листе ожидания, однако приоритет отдается пожилым людям.

Напомним, ранее сообщалось, что в киевском центре вакцинации увеличили количество мест для прививки.