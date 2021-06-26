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26 июня 2021, 12:09 306

Почти сто тысяч: в Украине от COVID привили рекордное количество людей

26 июня 2021, 12:09 306
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Фото: Ethan Miller/Getty Images
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В течение последних суток в Украине сделали 97 130 прививок. Проводили вакцинацию 623 мобильные бригады, 1 229 пунктов прививки и 20 центров вакцинации

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, 25 июня привито 97 130 украинцев: первую дозу получили 36 540 человек, полностью иммунизированы - 60 590 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 1 871 511 человек, из них получили 1 дозу - 1 871 509 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 550 966 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 2 422 475 прививок”, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 742 181 человек.

Напомним, уже с 1 июля в Украине заработают COVID-сертификаты о вакцинации, которые будут действовать до 180 дней.

вакцина вакцинация коронавирус Минздрав медики

 
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