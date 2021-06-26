10:31  26 июня
За сутки в Украине зафиксировано более 700 новых случаев COVID-инфекции
11:46  26 июня
В Украине заработали более 130 центров массовой COVID-вакцинации
10:02  26 июня
На Донбассе из-за обстрелов боевиков погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
26 июня 2021, 10:31 3

За сутки в Украине зафиксировано более 700 новых случаев COVID-инфекции

26 июня 2021, 10:31 3
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение 25 июня в Украине было зафиксировано 756 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что среди новых инфицированных 29 детей и 12 медработников. Всего за сутки госпитализированы 526 человек. Зафиксировано 35 летальных исходов, а 1835 человек выздоровело.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.

В Минздраве сообщают, что за сутки протестировано: методом ПЦР - 21 715 человек, методом ИФА - 8 880 человек, экспресс-тестами - 15 340 человек.

Напомним, уже с 1 июля в Украине заработают COVID-сертификаты о вакцинации, которые будут действовать до 180 дней.

коронавирус пандемия Минздрав госпитализация медики

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Euronews победил BBC: какую замену Мендель нашли у Зеленского
С миру по нитке. Зачем Кириллу Тимошенко "малая приватизация"
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram