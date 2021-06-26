За сутки в Украине зафиксировано более 700 новых случаев COVID-инфекции

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В течение 25 июня в Украине было зафиксировано 756 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что среди новых инфицированных 29 детей и 12 медработников. Всего за сутки госпитализированы 526 человек. Зафиксировано 35 летальных исходов, а 1835 человек выздоровело.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.

В Минздраве сообщают, что за сутки протестировано: методом ПЦР - 21 715 человек, методом ИФА - 8 880 человек, экспресс-тестами - 15 340 человек.

Напомним, уже с 1 июля в Украине заработают COVID-сертификаты о вакцинации, которые будут действовать до 180 дней.