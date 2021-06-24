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24 июня 2021, 14:29 184

В киевском центре вакцинации добавили места для записи на прививку

24 июня 2021, 14:29 184
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Фото: из открытых источников
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В Международном выставочном центре, на базе которого создан центр массовой вакцинации населения, добавили места для желающих получить прививку от коронавируса

Как передает RegioNews, об этом сообщает сервис helsi.me в Telegram.

Мы открыли дополнительные слоты для записи на вакцинацию на завтра в МВЦ в Киеве", - говорится в сообщении.

Сейчас свободные места для прививки против коронавируса есть в шести вакцинальных бригадах.

Ранее сообщалось, что в Украине полностью иммунизированы против COVID уже 430 тысяч человек.

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