В киевском центре вакцинации добавили места для записи на прививку
В Международном выставочном центре, на базе которого создан центр массовой вакцинации населения, добавили места для желающих получить прививку от коронавируса
Как передает RegioNews, об этом сообщает сервис helsi.me в Telegram.
Мы открыли дополнительные слоты для записи на вакцинацию на завтра в МВЦ в Киеве", - говорится в сообщении.
Сейчас свободные места для прививки против коронавируса есть в шести вакцинальных бригадах.
Ранее сообщалось, что в Украине полностью иммунизированы против COVID уже 430 тысяч человек.
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