В киевском центре вакцинации добавили места для записи на прививку

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В Международном выставочном центре, на базе которого создан центр массовой вакцинации населения, добавили места для желающих получить прививку от коронавируса

Как передает RegioNews, об этом сообщает сервис helsi.me в Telegram.

Мы открыли дополнительные слоты для записи на вакцинацию на завтра в МВЦ в Киеве", - говорится в сообщении.

Сейчас свободные места для прививки против коронавируса есть в шести вакцинальных бригадах.

Ранее сообщалось, что в Украине полностью иммунизированы против COVID уже 430 тысяч человек.