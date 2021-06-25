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25 июня 2021, 10:46 146

На станции метро "Майдан Незалежности" на колею упал мужчина

25 июня 2021, 10:46 146
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Фото: ГСЧС
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В Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" 28-летний пассажир упал на колею. Его подняли на платформу до прибытия спасателей

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в г. Киеве.

Так, в 08: 47 к спасателям поступило сообщение о том, что на станции метро "Майдан Незалежности" под поезд попал человек.

На месте происшествия было установлено, что на пути между вторым и третьим вагонами поезда, находился мужчина, которого подняли на платформу до прибытия спасателей.

С помощью медицинских носилок пострадавший 1993 года рождения был транспортирован в карету скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Причину и обстоятельства данного происшествия будут устанавливать правоохранители.

Также сообщается, что движение поездов восстановлено в обычном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" Центральный и Южный вокзалы.

метро Киев поезд спасатели медики

 
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