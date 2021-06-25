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25 июня 2021, 13:39 1576

В Киеве на махинациях с жильем поймали нотариуса, который нанес миллионный ущерб государству

25 июня 2021, 13:39 1576
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Фото: из открытых источников
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В Киеве киберспециалисты СБУ задокументировали факты незаконной деятельности частного нотариуса, который вносил ложные данные в Единый и Государственный реестры, регистрируя "виртуальные дома"

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленником оказался частный нотариус Киевского городского нотариального округа. Он системно занимался незаконной регистрацией прав собственности на недвижимое имущество", - сообщили оперативники.

Установлено, что он регистрировал "пустые места" в центре столицы. При этом указывал, что на таком месте существует многоэтажный дом. Подставные лица, на которых регистрировали недвижимость, продавали вышеуказанные объекты или же "передавали право" на застройку земельных участков.

Своими действиями он нанес ущерб государству на миллионы гривен.

Правоохранители установили и другие факты несанкционированных действий злоумышленника в Единых и Государственных реестрах, которым будет предоставлена надлежащая правовая оценка. Сейчас нотариусу сообщено о подозрении.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области оперативники предотвратили незаконную приватизацию государственных земель, стоимость которых составляет более 4,5 млн грн

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