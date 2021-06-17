На Николаевщине преступники обманули иностранца на $1,5 миллиона

Фото: Нацполиция

Под видом инвестиции в реконструкцию базы отдыха в населенном пункте Коблево Николаевской области разоблачили схему завладения 1,5 млн долларов

Как передает RegioNews, об этом говорится на сайте Нацполиции.

Было установлено, что с 2010 по 2014 годы подозреваемые взяли средства в ипотечный заем от представителя иностранного инвестора на реконструкцию базы отдыха с обязательством вернуть их в 2012 году.

Однако, вместо расходов на реконструкцию, средства были потрачены не по назначению, а сама база отдыха оформлена на другого человека.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества сроком до 12 лет. Сейчас устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности группы.

Напомним, недавно работники Нацполиции задержали директора Института рыбного хозяйства Национальной академии наук за вымогательство взятки.