В Тернополе масштабный пожар в ресторане, огонь перекинулся на соседнее здание

Фото: ГСЧС

В Тернополе вспыхнул ресторан "Круговорот", огонь успел распространиться на соседнее здание

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

24 июня в ГСЧС поступила информация, что в г. Тернополь по переулку В. Черновола 2, возник пожар ресторана "Круговорот" с распространением на кровлю рядом расположенного двухэтажного здания", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Сейчас продолжается ликвидация, к тушению огня привлекли 30 спасателей и 7 единиц спецтехники ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве во время учебы вспыхнул тренинговый центр полиции.