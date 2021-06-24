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24 июня 2021, 11:43 542

В Тернополе масштабный пожар в ресторане, огонь перекинулся на соседнее здание

24 июня 2021, 11:43 542
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Фото: ГСЧС
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В Тернополе вспыхнул ресторан "Круговорот", огонь успел распространиться на соседнее здание

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

24 июня в ГСЧС поступила информация, что в г. Тернополь по переулку В. Черновола 2, возник пожар ресторана "Круговорот" с распространением на кровлю рядом расположенного двухэтажного здания", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Сейчас продолжается ликвидация, к тушению огня привлекли 30 спасателей и 7 единиц спецтехники ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве во время учебы вспыхнул тренинговый центр полиции.

Тернополь пожар ресторан ГСЧС спасатели

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