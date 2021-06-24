В Тернополе масштабный пожар в ресторане, огонь перекинулся на соседнее здание
В Тернополе вспыхнул ресторан "Круговорот", огонь успел распространиться на соседнее здание
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
24 июня в ГСЧС поступила информация, что в г. Тернополь по переулку В. Черновола 2, возник пожар ресторана "Круговорот" с распространением на кровлю рядом расположенного двухэтажного здания", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Сейчас продолжается ликвидация, к тушению огня привлекли 30 спасателей и 7 единиц спецтехники ГСЧС.
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