У Тернополі масштабна пожежа в ресторані, вогонь перекинувся на сусідню будівлю

Фото: ДСНС

У Тернопілі спалахнув ресторан "Коловорот", вогонь встиг розповсюдитись на сусідню будівлю

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

24 червня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Тернопіль по провулку В. Чорновола 2, виникла пожежа ресторану "Коловорот" з розповсюдженням на покрівлю поруч розташованої двоповерхової будівлі", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих в результаті пожежі немає.

Наразі триває ліквідація, до гасіння вогню залучили 30 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві під час навчання спалахнув тренінговий центр поліції.