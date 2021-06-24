У Тернополі масштабна пожежа в ресторані, вогонь перекинувся на сусідню будівлю
У Тернопілі спалахнув ресторан "Коловорот", вогонь встиг розповсюдитись на сусідню будівлю
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
24 червня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Тернопіль по провулку В. Чорновола 2, виникла пожежа ресторану "Коловорот" з розповсюдженням на покрівлю поруч розташованої двоповерхової будівлі", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих в результаті пожежі немає.
Наразі триває ліквідація, до гасіння вогню залучили 30 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки ДСНС.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві під час навчання спалахнув тренінговий центр поліції.
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