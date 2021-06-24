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24 червня 2021, 11:43 553

У Тернополі масштабна пожежа в ресторані, вогонь перекинувся на сусідню будівлю

24 червня 2021, 11:43 553
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Фото: ДСНС
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У Тернопілі спалахнув ресторан "Коловорот", вогонь встиг розповсюдитись на сусідню будівлю

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

24 червня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Тернопіль по провулку В. Чорновола 2, виникла пожежа ресторану "Коловорот" з розповсюдженням на покрівлю поруч розташованої двоповерхової будівлі", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих в результаті пожежі немає.

Наразі триває ліквідація, до гасіння вогню залучили 30 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві під час навчання спалахнув тренінговий центр поліції.

Тернопіль пожежа ресторан ДСНС рятувальники

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