08:51  17 июня
В Украине за сутки обнаружили 1188 новых больных COVID-19
08:26  17 июня
В центрах массовой вакцинации Киева, Днепра и Одессы изменился график работы
08:09  17 июня
На Донбассе стреляли вблизи восьми населенных пунктов: есть травмированный
UA | RU
UA | RU
17 июня 2021, 10:59

В Киеве во время учебы вспыхнул тренинговый центр полиции

17 июня 2021, 10:59
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве на территории тренингового центра полиции во время проведения учебных стрельб загорелись детали конструкции пулеуловителя

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Инцидент произошел на улице Бориспольской. Пожар начали тушить правоохранители, а ликвидировали его спасатели. Пострадавших в результате возгорания нет, админздание не повреждено.

"Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях Дарницкого управления полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве на территории порта произошел пожар.

пожар

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua