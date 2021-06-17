В Киеве во время учебы вспыхнул тренинговый центр полиции

Фото: Нацполиция

В Киеве на территории тренингового центра полиции во время проведения учебных стрельб загорелись детали конструкции пулеуловителя

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Инцидент произошел на улице Бориспольской. Пожар начали тушить правоохранители, а ликвидировали его спасатели. Пострадавших в результате возгорания нет, админздание не повреждено.

"Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях Дарницкого управления полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве на территории порта произошел пожар.