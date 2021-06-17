В Киеве во время учебы вспыхнул тренинговый центр полиции
В Киеве на территории тренингового центра полиции во время проведения учебных стрельб загорелись детали конструкции пулеуловителя
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Инцидент произошел на улице Бориспольской. Пожар начали тушить правоохранители, а ликвидировали его спасатели. Пострадавших в результате возгорания нет, админздание не повреждено.
"Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях Дарницкого управления полиции", - говорится в сообщении.
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