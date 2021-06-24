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24 июня 2021, 09:41 999

В Харькове на канатной дороге застряли мать с ребенком: их снимали спасатели

24 июня 2021, 09:41 999
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Фото: из открытых источников
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В парке им. Горького в Харькове остановилась канатная дорога из-за отсутствия электроснабжения. На момент прибытия спасателей в кабине канатной дороги находились два человека

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Так, сообщения об остановке в результате технической неисправности поступило на номер "101" 23 июня в 16:27. О происшествии сообщили представители администрации парка. Они рассказали, что аттракцион перестал работать из-за отсутствия электропитания.

В результате проведения поисковых работ и оценки обстановки было выяснено, что в кабинках аттракциона находились люди.

До момента подачи электрического тока спасатели успели снять с одной кабинки мать с ребенком с помощью автолестницы. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Харькове с многочисленными травмами госпитализировали подростка, упавшего с канатной дороги.

Харьков электричество спасатели ГСЧС ремонт

 
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