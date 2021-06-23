На Закарпатье откроют четыре дополнительных центра COVID-вакцинации

Новые центры, в которых можно будет получить прививку от коронавируса откроют в Мукачеве, Виноградове, Тячеве и Хусте

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

Так, сообщается, что новые центры вакцинации будут работать по следующим адресам:

Мукачево, ул. Ш Августина, 21 (сессионный зал Мукачевского райсовета);

Хуст, ул. Карпатской Сечи, 21 (сессионный зал Хустского райсовета);

Виноградов, пл. Мира, 3 (Виноградовский городской дом культуры);

Тячев, ул. Независимости, 30 (сессионный зал Тячевского районного совета).

Получить первую дозу вакцины от коронавируса смогут все желающие, а не только те, кто записался в листе ожидания в приложении "Дія".

Также отмечается, что в других городах области продолжат свою работу пункты прививок на базе амбулаторий общей практики семейной медицины.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области откроют первый центр массовой вакцинации от коронавируса.