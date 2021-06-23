На Закарпатье откроют четыре дополнительных центра COVID-вакцинации
Новые центры, в которых можно будет получить прививку от коронавируса откроют в Мукачеве, Виноградове, Тячеве и Хусте
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.
Так, сообщается, что новые центры вакцинации будут работать по следующим адресам:
- Мукачево, ул. Ш Августина, 21 (сессионный зал Мукачевского райсовета);
- Хуст, ул. Карпатской Сечи, 21 (сессионный зал Хустского райсовета);
- Виноградов, пл. Мира, 3 (Виноградовский городской дом культуры);
- Тячев, ул. Независимости, 30 (сессионный зал Тячевского районного совета).
Получить первую дозу вакцины от коронавируса смогут все желающие, а не только те, кто записался в листе ожидания в приложении "Дія".
Также отмечается, что в других городах области продолжат свою работу пункты прививок на базе амбулаторий общей практики семейной медицины.
Ранее сообщалось, что в Закарпатской области откроют первый центр массовой вакцинации от коронавируса.
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