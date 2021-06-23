13:44  23 июня
Бизнес в Днепре обяжут контролировать вредные выбросы в воздух и воду - Филатов
10:39  23 июня
В Киеве Центр массовой вакцинации будет работать 4 дня - КГГА
08:11  23 июня
Сутки на Донбассе: в ООС зафиксировали девять нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
23 июня 2021, 14:33 178

В Украину в июле поступит столько вакцин против COVID-19, что речь идет даже об отсрочке поставок

23 июня 2021, 14:33 178
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В июле в Украину суммарно поступят 7,7 млн доз вакцин против COVID-19

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время онлайн дискуссии "Почему украинцы не хотят вакцинироваться", передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кузин отметил, что из-за значительного объема законтрактованных поставок сейчас изучается вопрос отсрочки поставок некоторых вакцин, в частности китайской Coronavac, которую британское закупочное агентство Crown Agents закупает по новому контракту.

Учитывая то, что на июль у нас достаточно большое количество вакцины, то мы сейчас обсуждаем вопрос отсрочки, поскольку у этой вакцины (Coronavac – ред.) хороший срок годности, - сказал он.

Как сообщалось, на Закарпатье откроют четыре дополнительных центра COVID-вакцинации. Новые центры, в которых можно будет получить прививку от коронавируса, откроют в Мукачеве, Виноградове, Тячеве и Хусте.

Также вчера в Минздраве рассказали о подготовке к появлению в Украине индийского штамма COVID-19. Украина готовится к возможному появлению индийского штамма коронавируса наращиванием темпов вакцинации и введением ограничений для иностранцев при пересечении границы.

вакцина вакцинация COVID-19 CoronaVac Игорь Кузин

В Украине начался новый этап COVID-вакцинации: кому будут делать прививки
23 июня 2021, 14:19
В Киеве Центр массовой вакцинации будет работать 4 дня - КГГА
23 июня 2021, 10:39
Переболевшим COVID-19 следует пройти полный курс вакцинации
22 июня 2021, 21:48
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Здоровая страна: что не так с очередным амбициозным проектом Зеленского
Франковск вырос: как села ОТГ радуются, а жители города расплачиваются за победу над Парижем
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua