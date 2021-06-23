В Украину в июле поступит столько вакцин против COVID-19, что речь идет даже об отсрочке поставок

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В июле в Украину суммарно поступят 7,7 млн доз вакцин против COVID-19

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время онлайн дискуссии "Почему украинцы не хотят вакцинироваться", передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кузин отметил, что из-за значительного объема законтрактованных поставок сейчас изучается вопрос отсрочки поставок некоторых вакцин, в частности китайской Coronavac, которую британское закупочное агентство Crown Agents закупает по новому контракту.

Учитывая то, что на июль у нас достаточно большое количество вакцины, то мы сейчас обсуждаем вопрос отсрочки, поскольку у этой вакцины (Coronavac – ред.) хороший срок годности, - сказал он.

Как сообщалось, на Закарпатье откроют четыре дополнительных центра COVID-вакцинации. Новые центры, в которых можно будет получить прививку от коронавируса, откроют в Мукачеве, Виноградове, Тячеве и Хусте.

Также вчера в Минздраве рассказали о подготовке к появлению в Украине индийского штамма COVID-19. Украина готовится к возможному появлению индийского штамма коронавируса наращиванием темпов вакцинации и введением ограничений для иностранцев при пересечении границы.