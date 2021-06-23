13:44  23 червня
Бізнес у Дніпрі зобов'яжуть контролювати шкідливі викиди у повітря та воду - Філатов
10:39  23 червня
У Києві Центр масової вакцинації працюватиме 4 дні - КМДА
08:11  23 червня
Доба на Донбасі: в ООС зафіксували дев'ять порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
23 червня 2021, 14:33 91

В Україну в липні надійде стільки вакцин проти COVID-19, що йдеться навіть про відтермінування постачань

23 червня 2021, 14:33 91
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У липні в Україну сумарно надійдуть 7,7 млн доз вакцин проти COVID-19

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін під час онлайн дискусії "Чому українці не хочуть вакцинуватися", передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кузін зазначив, що через значний обсяг законтрактованих постачань наразі вивчається питання відтермінування постачань деяких вакцин, зокрема китайської Coronavac, яку британське закупівельне агентство Crown Agents закуповує за новим контрактом.

З огляду на те, що на липень у нас досить велика кількість вакцини, то ми наразі обговорюємо питання відтермінування, оскільки у цієї вакцини (Coronavac – ред.) хороший термін придатності, - сказав він.

Як повідомлялося, на Закарпатті відкриють чотири додаткові центри COVID-вакцинації. Нові центри, в яких можна буде отримати щеплення від коронавірусу, відкриють у Мукачеві, Виноградові, Тячеві та Хусті.

Також учора у МОЗ розповіли про підготовку до появи в Україні індійського штаму COVID-19. Україна готується до можливої появи індійського штаму коронавірусу нарощуванням темпів вакцинації та запровадженням обмежень для іноземців під час перетину кордону.

вакцина вакцинація COVID-19 CoronaVac Ігор Кузін

В Україні розпочався новий етап COVID-вакцинації: кому робитимуть щеплення
23 червня 2021, 14:19
У Києві Центр масової вакцинації працюватиме 4 дні - КМДА
23 червня 2021, 10:39
Перехворілим на COVID-19 слід пройти повний курс вакцинації
22 червня 2021, 21:48
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Франківськ виріс: як села ОТГ радіють, а жителі міста розплачуються за перемогу над Парижем
Зелена хвиля Садового: куди може привести мера Львова політичний альянс з президентом
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram