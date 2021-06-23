В Україну в липні надійде стільки вакцин проти COVID-19, що йдеться навіть про відтермінування постачань

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У липні в Україну сумарно надійдуть 7,7 млн доз вакцин проти COVID-19

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін під час онлайн дискусії "Чому українці не хочуть вакцинуватися", передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кузін зазначив, що через значний обсяг законтрактованих постачань наразі вивчається питання відтермінування постачань деяких вакцин, зокрема китайської Coronavac, яку британське закупівельне агентство Crown Agents закуповує за новим контрактом.

З огляду на те, що на липень у нас досить велика кількість вакцини, то ми наразі обговорюємо питання відтермінування, оскільки у цієї вакцини (Coronavac – ред.) хороший термін придатності, - сказав він.

Як повідомлялося, на Закарпатті відкриють чотири додаткові центри COVID-вакцинації. Нові центри, в яких можна буде отримати щеплення від коронавірусу, відкриють у Мукачеві, Виноградові, Тячеві та Хусті.

Також учора у МОЗ розповіли про підготовку до появи в Україні індійського штаму COVID-19. Україна готується до можливої появи індійського штаму коронавірусу нарощуванням темпів вакцинації та запровадженням обмежень для іноземців під час перетину кордону.