В Украине начался новый этап COVID-вакцинации: кому будут делать прививки

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Во время четвертого этапа вакцинации от COVID-19 прививки будут проводить ряду категорий украинцев. Также продолжат вакцинацию приоритетных групп из предыдущих этапов

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В Украине стартовал 4-й этап вакцинации от COVID-19. Во время него прививают людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18-59, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал заведений лишения свободы и следственных изоляторов", - сообщили в Минздраве.

В министерстве напомнили, что в приоритетные группы для вакцинации от коронавируса входят:

медики и другие работники учреждений здравоохранения,

жители и персонал домов престарелых и специализированных интернатов,

маломобильные граждане,

социальные работники и священнослужители,

педагоги,

военнослужащие и сотрудники других структур государственной безопасности,

работники органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней,

работники топливно-энергетического комплекса и других структур, от которых зависит функционирование государства.

Кроме того, на подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

Напомним, Министерство здравоохранения заявило о начале вакцинации персонала компаний, которые имеют в своем штате более 50 желающих получить прививку.