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23 июня 2021, 14:19 1260

В Украине начался новый этап COVID-вакцинации: кому будут делать прививки

23 июня 2021, 14:19 1260
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Фото: из открытых источников
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Во время четвертого этапа вакцинации от COVID-19 прививки будут проводить ряду категорий украинцев. Также продолжат вакцинацию приоритетных групп из предыдущих этапов

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В Украине стартовал 4-й этап вакцинации от COVID-19. Во время него прививают людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18-59, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал заведений лишения свободы и следственных изоляторов", - сообщили в Минздраве.

В министерстве напомнили, что в приоритетные группы для вакцинации от коронавируса входят:

  • медики и другие работники учреждений здравоохранения,
  • жители и персонал домов престарелых и специализированных интернатов,
  • маломобильные граждане,
  • социальные работники и священнослужители,
  • педагоги,
  • военнослужащие и сотрудники других структур государственной безопасности,
  • работники органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней,
  • работники топливно-энергетического комплекса и других структур, от которых зависит функционирование государства.

Кроме того, на подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

Напомним, Министерство здравоохранения заявило о начале вакцинации персонала компаний, которые имеют в своем штате более 50 желающих получить прививку.

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