В Украине начался новый этап COVID-вакцинации: кому будут делать прививки
Во время четвертого этапа вакцинации от COVID-19 прививки будут проводить ряду категорий украинцев. Также продолжат вакцинацию приоритетных групп из предыдущих этапов
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
В Украине стартовал 4-й этап вакцинации от COVID-19. Во время него прививают людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18-59, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал заведений лишения свободы и следственных изоляторов", - сообщили в Минздраве.
В министерстве напомнили, что в приоритетные группы для вакцинации от коронавируса входят:
- медики и другие работники учреждений здравоохранения,
- жители и персонал домов престарелых и специализированных интернатов,
- маломобильные граждане,
- социальные работники и священнослужители,
- педагоги,
- военнослужащие и сотрудники других структур государственной безопасности,
- работники органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней,
- работники топливно-энергетического комплекса и других структур, от которых зависит функционирование государства.
Кроме того, на подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.
Напомним, Министерство здравоохранения заявило о начале вакцинации персонала компаний, которые имеют в своем штате более 50 желающих получить прививку.